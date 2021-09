LIVE Palermo, Marco Perrotta si presenta: segui la conferenza stampa

"Bari? È stata un'esperienza bellissima, sono arrivato lì scendendo dalla B e ho scelto il progetto. Parliamo di una squadra forte ma il girone C è difficile. Sono felice di aver fatto questa esperienza e non posso che ringraziare i biancorossi. All'inizio del mercato non avevo intenzione di spostarmi, poi le dinamiche in ritiro mi hanno fatto cambiare idea. Palermo è stata la prima scelta, arrivare in rosanero è un passo in avanti. Mister Filippi ha fiducia in me e spero di poterlo ripagare in campo. Per me le squadre forti si vedono nei momenti di difficoltà, il consiglio che posso dare a questo Palermo è quello di reagire quando arriveranno periodi bui".