LIVE Palermo, Liam Henderson si presenta: segui la conferenza stampa

“Sono un po’ più vecchio, ho più esperienza con tanti anni in Italia. So com’è la gente al sud. Mi piace tanto come si vive qui. Tifo scozzese simile? Per me è un po’ simile, specialmente a Palermo i tifosi vivono di calcio come in Scozia. Per noi calciatori questo è molto importante, si vede andare in guerra per i tifosi. Ho voglia di giocare, voglio anche segnare. Sono entrato carico per dare una mano ai miei compagni. Questo è il mio stile di gioco”.