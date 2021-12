LIVE Palermo, la conferenza stampa di presentazione di mister Baldini

BALDINI - "Calciatori fuori ruolo? In emergenza si può chiedere tutto ai giocatori, ma i ruoli rimangono tali per i giocatori. Cercherò di mettere la squadra a proprio agio, perchè se non fai così diventa tutto più difficile. Parlare di quello c'è stato prima mi viene difficile, non fa parte di me. Io inizio oggi e posso guardare al passato per capire come fare meglio. Ma parlarne non è corretto. Devo cercare di portare l'entusiasmo, facendo qualcosa di diverso e portando la professionalità, ciò in cui ho sempre creduto. La passione deve essere alimentata dall'amore verso il calcio, comportandoti in base a tutto un contesto, avendo delle regole anche nella vita privata e dimostrando la domenica di poter far bene coinvolgendo anche i tifosi. La squadra rimane, presidenti e giocatori passano. La squadra deve pensare di poter lasciare un ricordo indelebile a dei tifosi che ci saranno sempre, entrando nella storia e facendo qualcosa di straordinario. Se farò capire questo alla squadra, saremmo già a metà del percorso"