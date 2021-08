LIVE Palermo, la conferenza stampa di Matteo Brunori: segui la diretta

"A Palermo ritrovo Pelagotti, mio compagno ad Arezzo: con lui ho davvero un bel rapporto, ci siamo rivisti e mi ha già fatto conoscere i compagni. I tifosi si aspettano tanto perchè questa è una piazza che ha visto giocatori importanti, non prometto niente ma mi piacerebbe fare bene, magari andando in doppia cifra come fatto ad Arezzo. Ogni stagione è a sé, ma in quell'occasione ne segnai 17 e quindi direi che è nelle mie corde segnare. Questa è una maglia che ha un'importanza enorme. Bisogna essere bravi a farsi scivolare di dosso le pressioni e dare il massimo in campo. Con l'appoggio della gente e con lo stadio piano magari si va anche più sciolti".