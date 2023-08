LIVE Palermo, Kristoffer Lund si presenta: segui la conferenza stampa

“Ci sono molte differenze: cibo, lingua che voglio imparare il prima possibile. Così dimostrerò che voglio fare del mio meglio. Il caldo lo stiamo soffrendo tutti. Ma sono molto contento di affrontare queste sfide. Sono tutti simpatici e carini con me. I miei compagni mi stanno aiutando ad ambientarmi. Con Aurelio in particolare condividiamo la posizione, ci aiuteremo entrambi a migliorare. Bari? Sì, ho visto la gara. È stato importante capire l’intensità che è impressionante. Potevamo vincere. Ma non è un risultato negativo, questo è un campionato tostissimo. Non possiamo permetterci nessun errore. Nazionale? Tutti vogliamo giocare in Nazionale, ma il mio focus è sul Palermo, migliorare come calciatore e fare il meglio possibile per aiutare la squadra”.