LIVE Palermo, Elia si presenta: segui la conferenza stampa

"Sarò contento al termine della stagione se farò quello che voglio fare nella mia testa, che non dico per scaramanzia. E se il Palermo raggiungerà obiettivi importanti. La maglia del primo gol contro il Perugia me la sono tenuta io. Mio papà voleva la maglia ma non sono riuscito a dargliela perché per me è una maglia importante. Gliene darò presto un'altra (ride, ndr). Se ho sentito Fabio Caserta prima di firmare per il Palermo? L'ho sentito a carte fatte e mi ha detto che è una piazza tosta che mi avrebbe fatto crescere tanto a livello personale"