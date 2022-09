LIVE Palermo, Dario Saric si presenta: segui la conferenza stampa

"Possibile convocazione in Nazionale? La mia situazione familiare è particolare. In Bosnia ho parenti e la mia famiglia ha lottato negli anni 90 per quel paese. Ci sono sempre andato e per me giocare nella Nazionale della Bosnia sarebbe una cosa bellissima. E' un mio obiettivo e sarebbe un onore. Due anni fa sono stato convocato per le amichevoli ma ero infortunato, quindi non sono ancora riuscito ad indossare quella maglia. Sarebbe qualcosa di importante per me ma anche per la mia famiglia"