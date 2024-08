Palermo-Cosenza, Dionisi: “Terzino sinistro, infortuni e Saric. Su Le Douaron…”

"Cosenza avversario da rispettare, ha battuto la Cremonese in casa. Una squadra molto fastidiosa che ci metterà in difficoltà, una squadra coraggiosa, molto verticale. Dobbiamo essere pronti mentalmente altrimenti sarà una serata difficile. Ci stiamo preparando perché è una partita molto importante. Il Cosenza non molla mai, in questo momento ti mette in difficoltà. Dovremo essere bravi. Ceccaroni? Pietro l’ho già allenato e lo conosco, confido in lui, so che può aver fatto prestazioni positive e non, sono contento che sia rientrato e della prestazione della squadra grazie anche al suo contributo. Questa squadra ha bisogno di tutti. Non è una squadra di 11 ma di tutti gli effettivi. Tutti sono importanti, Pietro non è escluso. Saric? Ho già risposto, Dario domani non ci sarà. So dirvi di oggi e domani, il futuro non è dato saperlo".