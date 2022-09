LIVE Palermo, Claudio Gomes si presenta: segui la conferenza stampa

“Guardo tanto gli altri centrocampisti. Sono un centrocampista che corre molto, sia in attacco, sia in difesa. Il ruolo del centrocampista è fondamentale per aiutare la squadra, dà equilibrio. Cercherò di dimostrare le mie qualità anche per quanto concerne la lettura del gioco, ecco perché mi serve questo periodo di adattamento. Io voglio creare una grande connessione non solo con i miei compagni di reparto ma anche con i compagni d'attacco per fare tutto al meglio per la stagione che affrontiamo. Sono arrivato da poco a Palermo e devo ancora conoscere tutto, anche se sono stato in giro per il centro storico con i miei compagni, è meraviglioso. Palermo è una città viva, veloce. Mi piace. Per quanto riguarda il cibo, dico che è tutto veramente buono (sorride, ndr)”