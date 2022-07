LIVE, PALERMO AL CITY GROUP: LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

SORIANO: "Non abbiamo mai costruito questo progetto senza Mirri perché l'abbiamo conosciuto e sappiamo che è in una buona direzione questo club. Mirri sarà ancora il presidente, noi siamo qui per aiutare economicamente e tecnologicamente. Confermo anche che il City Group ha acquistato l'80% delle quote, il 20% resta a Mirri. Sappiamo della difficoltà della Serie B ed il nostro obiettivo è consolidarci in cadetteria. Ovviamente vogliamo andare in A ma dobbiamo avere pazienza. L'obiettivo sarà raggiunto passo dopo passo. Se si corre troppo il risultato non arriva mai. L'obiettivo è restare in B ma chiaramente potremmo anche ottenere una promozione, com'è già successo col Troyes in Francia. Anche il Girona è stato subito promosso, ma poi è tornato in B e ci ha messo tre anni per risalire. Tutti i nostri progetti hanno come risultato la promozione in massima serie"