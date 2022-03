LIVE Paganese-Palermo, la conferenza stampa di Baldini: segui la diretta

"Playoff? Dipende sempre come ci arrivi, non importa se parti dal decimo o dal secondo posto, contano le prestazioni. Non dipende dalla classifica, ma dalle condizioni della squadra. Poi se facciamo belle prestazioni guadagnando secondo o terzo posto, ben venga. Se arrivi decimo ma giochi come a Francavilla può anche essere che vinci poi tutte le partite e arrivi in Serie B. Giochiamo le partite per vincerle, provando le nostre cose e portando in campo la nostra identità, basata su idee e giocatori, sviluppando in campo rispetto alle caratteristiche di chi gioca. Sappiamo come modulare il nostro possesso palla. A volte abbiamo due ali dure ed altre un attaccante come Soleri che entra e si mette sull'esterno facendo le due fasi d'attacco nel ruolo di punta e di non possesso da esterno. Vincere aiuta ad avere più autostima e fiducia, quando arrivi con queste condizioni mentali hai più possibilità di fare bene"