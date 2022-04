LIVE Monopoli-Palermo, la conferenza stampa di Baldini: segui la diretta

"Il calcio è fatto di tante sfaccettature. Nella prima mezz'ora in trasferta abbiamo sempre preso gol nelle ultime sette. In casa abbiamo avuto la possibilità di vincere quasi sempre, contro l'Andria l'erba era più alta perché la settimana dopo avrebbe giocato la Nazionale e in due episodi con Floriano e Luperini siamo stati svantaggiati. Noi in casa ci esprimiamo bene anche perché abbiamo un terreno di gioco ampio e perfetto, mentre quando vai in certi campi queste cose non accadono. Catanzaro, Avellino e Francavilla sono i campi in cui abbiamo giocato meglio. Questa non è una scusante, ma una constatazione. Se il terreno di gioco può determinare una partita bisogna esser bravi a capire quali sono quelle linee di gioco che ci permettono di fare meno errori. A Potenza, quando abbiamo fatto la partita non più legata alla linea di gioco di base, siamo riusciti a fare tre gol. Questa cosa non funziona sempre, ma quando ci sono certe condizioni bisogna chiedersi come mai si riesce a ribaltare la partita. Un'ipotesi può essere quella di cambiare le proprie linee di passaggio"