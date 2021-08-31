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LIVE CALCIOMERCATO SERIE C: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO

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Tutte le ufficialità e i rumors di mercato della sessione estiva della Serie C 2021/22: alle ore 20 il gong

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11.18

- 31 ago

COLPO IN DIFESA PER L'ENTELLA: E' FATTA PER L'EX PALERMO MATIAS SILVESTRE. E' ATTESO NEL POMERIGGIO A CHIAVARI

11.16

- 31 ago

TARANTO: NEL MIRINO L'ESPERTO ATTACCANTE SVINCOLATO PACILLI

10.54

- 31 ago

JUVENTUS U23, UFFICIALE: DELLI CARRI IN PRESTITO IN A ALLA SALERNITANA

10.47

- 31 ago

PADOVA: OCCHI PUNTATI SU CRIMI DELLA REGGINA COME VICE RONALDO

10.43

- 31 ago

PADOVA: PUO' ARRIVARE ANCHE SODDIMO E UN CENTRALE DI DIFESA IN CASO DI ADDIO DI GASBARRO O ANDELKOVIC

10.40

- 31 ago

PADOVA, OGGI SI CHIUDE PER CERAVOLO DALLA CREMONESE: ARRIVERA' A TITOLO DEFINITIVO

10.39

- 31 ago

PADOVA, IN BALLO LO SCAMBIO TERRANI-BARAYE CON IL BARI

10.35

- 31 ago

CATANZARO: E' FATTA PER IL PORTIERE TIMOTHY NOCCHI

10.31

- 31 ago

MONOPOLI: NEL MIRINO ROSSI DELLA REGGINA E DE SANTIS DELLA VIRTUS ENTELLA

10.29

- 31 ago

CATANIA: NUOVO TENTATIVO PER L'ATTACCANTE UDOH

10.28

- 31 ago

NON SOLO UN DIFENSORE: IL BARI VORREBBE PRENDERE ANCHE UN REGISTA

10.26

- 31 ago

NON SOLO IL PICERNO SU SARNO: SULLE TRACCE DEL TREQUARTISTA DELLA TRIESTINA ANCHE IL POTENZA

10.21

- 31 ago

BARI, NON SOLO TERRANOVA: PER LA DIFESA IL PRESCELTO E' GIGLIOTTI, SVINCOLATO DOPO IL FALLIMENTO DEL CHIEVO VERONA

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