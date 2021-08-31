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LIVE CALCIOMERCATO SERIE C: TUTTE LE TRATTATIVE MINUTO PER MINUTO
Tutte le ufficialità e i rumors di mercato della sessione estiva della Serie C 2021/22: alle ore 20 il gong
- 31 ago
COLPO IN DIFESA PER L'ENTELLA: E' FATTA PER L'EX PALERMO MATIAS SILVESTRE. E' ATTESO NEL POMERIGGIO A CHIAVARI
- 31 ago
TARANTO: NEL MIRINO L'ESPERTO ATTACCANTE SVINCOLATO PACILLI
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JUVENTUS U23, UFFICIALE: DELLI CARRI IN PRESTITO IN A ALLA SALERNITANA
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PADOVA: OCCHI PUNTATI SU CRIMI DELLA REGGINA COME VICE RONALDO
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PADOVA: PUO' ARRIVARE ANCHE SODDIMO E UN CENTRALE DI DIFESA IN CASO DI ADDIO DI GASBARRO O ANDELKOVIC
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PADOVA, OGGI SI CHIUDE PER CERAVOLO DALLA CREMONESE: ARRIVERA' A TITOLO DEFINITIVO
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PADOVA, IN BALLO LO SCAMBIO TERRANI-BARAYE CON IL BARI
- 31 ago
CATANZARO: E' FATTA PER IL PORTIERE TIMOTHY NOCCHI
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MONOPOLI: NEL MIRINO ROSSI DELLA REGGINA E DE SANTIS DELLA VIRTUS ENTELLA
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CATANIA: NUOVO TENTATIVO PER L'ATTACCANTE UDOH
- 31 ago
NON SOLO UN DIFENSORE: IL BARI VORREBBE PRENDERE ANCHE UN REGISTA
- 31 ago
NON SOLO IL PICERNO SU SARNO: SULLE TRACCE DEL TREQUARTISTA DELLA TRIESTINA ANCHE IL POTENZA
- 31 ago
BARI, NON SOLO TERRANOVA: PER LA DIFESA IL PRESCELTO E' GIGLIOTTI, SVINCOLATO DOPO IL FALLIMENTO DEL CHIEVO VERONA
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