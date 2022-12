LIVE Benevento-Palermo, mister Corini in conferenza stampa: segui la diretta

“Le due sconfitte ci hanno fatto male. Ci sono vari aspetti da valutare su come arrivano le sconfitte. La squadra ha combattuto, ha creato le premesse per fare bene ma non siamo stati premiati. La volontà in ogni partita deve essere la risorsa per ripartire. Gomes? Non è solo un incontrista, ci dà anche velocità di gioco. Stulac? In settimana abbiamo lavorato su determinate dinamiche e soluzioni che possono magari essere quella con Stulac e Gomes insieme, o magari in futuro con Saric”