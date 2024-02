Cremonese, Zanimacchia: “Continuiamo così, ci ritroveremo. Pochi gol? Rispondo così”

"Abbiamo giocato meno bene rispetto al solito, ma sappiamo che la Serie B è lunghissima e sono convinto che ci ritroveremo". Lo ha detto Luca Zanimacchia, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche maturato venerdì sera sul campo dell'Ascoli. Fra i temi trattati dal centrocampista della Cremonese, prossimo avversario in campionato del Palermo di Eugenio Corini, anche la prestazione offerta dai grigiorossi in occasione della gara valevole per la venticinquesima giornata di Serie B.