Portogallo, CR7: “Ai Mondiali per vincere, entusiasmo e ambizioni della prima volta”

Le parole del fuoriclasse portoghese, trascinatore della formazione di Fernando Santos

Parola a Cristiano Ronaldo. Fuoriclasse dal tasso tecnico elevatissimo e trascinatore del suo Portogallo, l'ex numero 7 di Juventus e Real Madrid ha detto la sua a fronte della qualificazione della Nazionale di Fernando Santos al prossimo Mondiale del Qatar. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il cinque volte pallone d'oro ha espresso tutte le sue emozioni per l'accesso al suo quinto Mondiale consecutivo, evidenziando la volontà di voler arrivare fino in fondo alla competizione in programma il prossimo inverno. Ecco, di seguito, le parole di Cristiano Ronaldo e il post in questione. "Ci sono tanti modi per raggiungere la meta desiderata, a volte il percorso non è così diretto come avremmo voluto, ma la cosa più importante è arrivarci - scrive sul suo profilo ufficiale - A titolo personale, vado al mio quinto Mondiale e parteciperò alla 12^ fase finale di una grande competizione internazionale per il Portogallo, con lo stesso entusiasmo della prima volta ma con un'ambizione molto più forte, l'ambizione di andare incontro al desiderio di tutti noi: voglia di vincere!".