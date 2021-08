Calciomercato Juventus, addio CR7: il Manchester City alla finestra. Le ultime

Il fuoriclasse portoghese è ormai in rotta con la Juventus,

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il classe '85 dovrebbe già salutare la squadra nel corso della giornata di venerdì. Le richieste della Juventus per il cartellino dell'ex Real Madrid ammonterebbero a 25/30 milioni di euro, nonostante il Manchester City non sia intenzionato a voler pagare una somma così alta per l'eventuale arrivo di CR7. Si prospetta, tuttavia, un'offerta da parte dei citizens per concretizzare in tempi brevi l'affare che riporterebbe in Inghilterra il numero 7 portoghese. La Juventus, dunque, ripartirebbe con la nuova stagione senza la sua punta di diamante, ma con la certezza di ricostruire dalle fondamenta un organico fortemente influenzato dalla presenza di Cristiano Ronaldo come stella polare del reparto avanzato e dello spogliatoio.