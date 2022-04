Serie B, 33a giornata: vittorie per Lecce e Cremonese, Frosinone cade a Pordenone

Concluse le prime gare del turno infrasettimanale di Serie B, valide per la 33a giornata di Serie B. Vincono Cremonese e Lecce, ok Benevento, sconfitto il Frosinone

⚽️

Turno infrasettimanale del campionato di Serie B, concluse le prime gare della 33a giornata. In testa vittorie per Cremonese e Lecce, tris del Benevento alla Reggina. Torna a vincere il Pordenone, 2-0 al Frosinone in casa.

La Cremonese vince e mantiene il primato in classifica, i grigiorossi superano 2-1 l'Alessandria con le reti di Strizzolo e Gaetano. Non molla neanche il Lecce, che rimane a -1 dai lombardi. Poker dei salentini alla Ternana, ancora gol per Coda, poi chiudono Strefezza, Di Mariano e Ragusa, a nulla serve la rete di Bogdan.

Seconda vittoria per il Benevento dopo il 5-1 rifilato al Pisa. La vittima stavolta è la Reggina, tris dei campani al "Granillo". Apre Insigne nel primo tempo, poi concludono Forte, al secondo gol consecutivo, e Moncini nel recupero. Male il Frosinone, i ciociari cadono in casa del Pordenone. I ramarri tornano a vincere dopo più di due mesi con un gol per tempo, Deli e Cambiaghi a segno.

Pareggio infine tra Spal e Cosenza al "Paolo Mazza", 2-2 il finale con il pareggio in extremis raggiunto dai ferraresi con Esposito. Di seguito la classifica aggiornata in attesa dei match di domani, 6 aprile:

Cremonese 63

Lecce 62

Pisa 58

Monza, Brescia, Benevento* 57

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 47

Ternana, Como, Cittadella, Reggina 44

Parma 42

Spal 34

Alessandria 26

Cosenza* 25

Vicenza 24

Crotone 20

Pordenone 17

* una partita in meno