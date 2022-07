Cosenza, rebus portieri: Perisan e l’ex Palermo Ujkani sul taccuino del Ds Gemmi

Operazione portiere in casa Cosenza, con gli addii probabili di Vigorito e Matosevic

Cosenza al lavoro per preparare la prossima e intensa stagione di Serie B, dopo la salvezza ottenuta in extremis attraverso i playout vinti con il Vicenza. Primo rebus di mercato per i rossoblu, riguarda la questione portieri vista la probabile partenza di Vigorito e Matosevic.