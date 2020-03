Lione, Garcia: “La gara con la Juventus? Lunedì dovremmo andare in Italia, ma sono perplesso”

Sono giorni duri per l’Europa e il mondo in generale nella lotta all’emergenza Coronavirus.

A rischio ovviamente anche le competizioni europee. Dopo il rinvio dell’Europa League ci si chiede se anche la Champions verrà rimandata a data da destinarsi. Il tecnico del Lione, Rudi Garcia, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso il proprio pensiero sull’attuale situazione, dicendosi perplesso di poter giocare in quel di Torino la gara di ritorno, in Champions League, contro la Juventus: “Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è diventata zona protetta e non c’è più distinzione tra zona rossa e non. E noi lunedì dovremmo andare in Italia. La cosa strana è che le gare a livello nazionale sono bloccate, mentre non vale lo stesso per le partite di Champions League. Non nascondo una certa perplessità, ma è soltanto un’opinione personale“.