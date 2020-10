Juventus, CR7 ancora positivo: Cristiano ha in testa la sfida contro Messi, i bianconeri sperano

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Covid 19 dopo essersi sottoposto ancora una volta al tampone.

La stampa iberica annuncia che l’attaccante portoghese della Juventus ha effettuato un nuovo test ed è risultato nuovamente positivo. A confermare il tutto il portale lusitano Correio da Manha. con la Juventus che ha preferito non commentare la situazione e si limiterà dunque a comunicare soltanto la futura negativizzazione di CR7.

Spadafora: “Ronaldo? Ha violato il protocollo anti-Covid, ecco perchè”

Ronaldo, trovato positivo al Covid-19 lo scorso 13 ottobre nel ritiro della nazionale impegnata in Nations League, dovrebbe sottoporsi ad un nuovo tampone tra oggi e domani per tentare il miracoloso recupero in vista della sfida di domenica sera contro l’Hellas Verona. Nella testa dell’attaccante della Juventus c’è però la sfida del prossimo 28 ottobre contro il Barcellona di Messi.

Spadafora: “Non so se riusciremo a concludere la Serie A. CR7? Questi campioni si sentono al di sopra di tutto”