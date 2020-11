COVID, PALERMO-CATANIA DERBY A RISCHIO. 6 POSITIVI + 2 IN ATTESA DI TAMPONE

L’ombra del Covid-19 minaccia Palermo-Catania.

E’ a rischio l’attesissimo derby di Sicilia tra Palermo e Catania, in programma questa sera alle 21:00. In casa rosanero sono stati rilevati nuovi casi di positività al virus. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, si tratta di 6 tesserati più 2 in attesa di esito del tampone.

Dopo i contagi delle scorse settimane, che hanno costretto la formazione di Boscaglia a privarsi di ben 15 tesserati, di cui attualmente solo 5 risulterebbero ancora non a disposizione, l’incubo Coronavirus sembrerebbe essere tornato tra le fila rosanero.

Il Palermo, in queste ore, come da prassi, verrà sottoposto ad un nuovo ciclo di tamponi che chiariranno la situazione relativa al gruppo squadra e conseguentemente alla sorte del match tra Palermo e Catania.

Soltanto intorno a ora di pranzo si conoscerà l’esito dei due tamponi che porterebbero ad un totale di 8 i positivi in casa Palermo.

Anche il Catania ha avuto in questi giorni un caso Covid, si tratta di un componente dell’area tecnica posto subito in quarantena.

Si prospetta un nuovo braccio di ferro con la Lega a cui il Palermo chiederà di rinviare la partita, ma è sicuro che il derby risulterà comunque falsato a causa del Covid e lo stop imprevisto di molti giocatori.