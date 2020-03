Coronavirus, presidente Hoffenheim: “Non venderò il vaccino a Trump, sarà un bene di tutti”

Da uomo più odiato della Germania a uomo più amato nel mondo.

Potrebbe essere questa la trasformazione di Dietmar Hopp, il presidente dell’Hoffenheim che attualmente è il presidente più odiato della Bundesliga: basti pensare a quanto accaduto durante la sfida di campionato tra la sua squadra e il Bayern Monaco, sospesa nei minuti finali a causa di uno striscione molto offensivo esposto dai tifosi bavaresi proprio contro Hopp.

Hoffenheim-Bayern Monaco: striscioni contro il presidente di casa, la curiosa protesta dei calciatori

Il motivo dell’odio dei tifosi tedeschi nei confronti del numero uno dell’Hoffenheim è in realtà molto semplice da spiegare: il presidente è accusato di aver costruito la sua squadra soltanto con il potere economico, eludendo i controlli di fair-play economico dei vertici della Bundesliga. Un destino e un odio che il magnate tedesco condivide anche con la Red Bull, dal momento che il Lipsia è la seconda squadra più odiata del campionato, esattamente per lo stesso motivo.

Adesso però la figura di Hopp potrebbe subire una svolta mediatica senza precedenti: secondo quanto riportato dal Der Spiegel, la Curevac, una delle sue aziende biofarmaceutica con sede a Tubinga, starebbe lavorando per trovare una cura al COVID-19, che da mesi ormai terrorizza l’Europa intera costringendo paesi come l’Italia a dichiarare lo stato di emergenza per limitarne la diffusione e ridurre il numero dei contagiati.

Inoltre, stando a quanto riferito dal New York Times, il magnate tedesco si sarebbe rifiutato di vendere il futuro vaccino a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, impedendo dunque che diventasse una proprietà assoluta dello stato americano. “La Curevac sta studiando il vaccino contro il coronavirus per aiutare la gente non solo in alcune regioni, ma in maniera solidale in tutto il mondo. E sarei felicissimo se questo risultato potesse essere raggiunto attraverso i miei investimenti a lungo termine in Germania“, avrebbe dichiarato Hopp in persona.