Barcellona, Messi e l’incubo Coronavirus: “Il calcio non sarà più lo stesso. Trovo ingiusto che…”

Parola a Lionel Messi.

L’asso del Barcellona, intervistato ai microfoni di ‘El Pais Semanal’, ha parlato delle settimane difficili vissute in ogni parte del mondo a causa dell’emergenza Coronavirus. Una situazione critica e drammatica che ha inevitabilmente turbato la quotidianità dei cittadini italiani e non solo. I vari Governi, nei mesi scorsi, hanno scelto di adottare contromisure rigorose ma necessarie per contrastare la diffusione della malattia. Decreti con annesse norme comportamentali di matrice igienico-sanitaria volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di ulteriori contagi. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate.

“Quasi tutti abbiamo il dubbio su come sarà il mondo dopo tutto quello che è successo. Oltre al blocco e alla situazione a cui abbiamo dovuto far fronte, molte persone hanno avuto momenti complicati perché hanno perso amici e parenti senza nemmeno poterli salutare”, sono state le sue parole. “Penso che ci siano stati molti aspetti negativi in ​​questa crisi, ma non può esserci niente di peggio che perdere le persone che ami di più, ciò mi frustra enormemente e sembra ingiusto per tutti. Il calcio? Non sarà più lo stesso, così come la vita in generale”, ha concluso il sei volte Pallone d’Oro.