Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Pioli lancia Krunic e Florenzi, Dumfries dal 1′

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter scelte da Pioli e Inzaghi nella gara d'andata valida per le semifinali di Coppa Italia a "San Siro"

Tutto pronto per il derby di Milano valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia 2021/2022. La sfida è in programma per le ore 21.00 nella splendida cornice dello stadio San Siro. Il Milan di Stefano Pioli ospita l'Inter di Simone Inzaghi in un vero e proprio big match in cui la posta in palio è decisamente sopra gli standard. Il nome della prima finalista del torneo non emergerà comunque stasera visto il ritorno della semifinale in programma attorno al 20 aprile (data che va ancora confermata).