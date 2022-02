Juventus-Sassuolo, Vlahovic decide: Allegri in semifinale di Coppa Italia, Dionisi ko

La Juventus supera lo scoglio Sassuolo e accede alla semifinale di Coppa Italia

Termina con il punteggio di 2-1 il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo. Una sfida ricca di emozioni, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto e con un atteggiamento spregiudicato. Ad aprire i conti è Paulo Dybala, che ci mette appena tre minuti a siglare il gol del momentaneo vantaggio bianconero. L'ex fantasista del Palermo ha battuto Pegolo da pochi passi colpendo con il suo sinistro un pallone respinto dalla retroguardia del Sassuolo in seguito ad un tiro di McKennie. 1-0 per la Juventus, che mette subito sulla direzione giusta la gara.