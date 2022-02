Juventus-Sassuolo, Dionisi: “Prestazione matura, ripartire da questa sera”

Le parole del tecnico neroverde al termine della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus

Parola ad Alessio Dionisi. Il tecnico del Sassuolo ha parlato ai microfoni di ‘Mediaset’ al termine del match di Coppa Italia perso per 2-1 contro la Juventus. La formazione allenata da Massimiliano Allegri è riuscita a surclassare gli emiliani, con l'autogol di Tressoldi nel finale propiziato da un'azione fantastica di Dusan Vlahovic, che ha spento le speranze di qualificazione per i neroverdi. Il Sassuolo ha comunque giocato una buona gara, mettendo in difficoltà i bianconeri e rendendosi spesso pericoloso dalle parti di Perin. Ne è consapevole lo stesso ex allenatore dell'Empoli, che ha commentato così l'eliminazione ai quarti di finale della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Peccato, sono contento per la prestazione e oggi nel primo tempo meritavamo più noi, nel secondo sicuramente loro. La Juve ci ha poi schiacciato nella ripresa. Il pari sarebbe stato forse il risultato più giusto, potevamo magari giocarcela ai supplementari. Eravamo venuti qui per giocarcela, anche se abbiamo qualche defezioni in questo periodo. Non abbiamo una rosa così ampia in questo momento. Ci meritavamo i supplementari. Dobbiamo restare coi piedi per terra, dobbiamo essere bravi perché comunque oggi abbiamo perso, quindi quando si perde non si può essere contenti. Dobbiamo però ripartire da quanto fatto nel primo tempo. Ora ricarichiamo le pile per giocare la partita di campionato contro la Roma".