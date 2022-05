Juventus, Nedved: “Futuro Chiellini? Va a lui la scelta. Su Vlahovic dico questo…”

Le dichiarazioni di Pavel Nedved, vicepresidente della Juve in vista della gara di questa sera che vede i bianconeri affrontare l'Inter in finale di Coppa Italia

Parola a Pavel Nedved . Il vicepresidente della Juventus è intervenuto ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima della sfida di Coppa Italia tra i bianconeri e l' Inter , in programma alle 21. Tra gli argomenti trattati c'è la questione legata al futuro di Chiellini. Il capitano dei piemontesi deciderà se andare in dirigenza o andare a giocare in MLS. Di seguito le dichiarazioni del dirigente juventino:

"Noi abbiamo raggiunto la qualificazione in Champions con abbastanza tranquillità. Siamo molto contenti. Questo è il secondo traguardo raggiunto, è una finale e siamo contenti. Vogliamo tornare a vincere in futuro. Sulle difficoltà di Vlahovic la verità sta nel mezzo. Il ragazzo è partito molto bene, eravamo entusiasti tutti quanti. Non è solo il peso della maglia ma naturale stanchezza. A Firenze ha fatto tanti gol, può essere una stanchezza fisica ma questo non vuol dire niente. Per come si allena, è giusto che sia in campo. Siamo molto contenti di lui. Assolutamente sì. Chiellini è un'icona mondiale. Va a lui la scelta. Basta che sia felice perchè Giorgio merita tutto il bene del mondo. Noi siamo aperti a tutto e lasciamo che sia lui a decidere".