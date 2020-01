Inter-Fiorentina, Commisso: “Speriamo in una grande gara. Iachini ci ha aiutato molto. Il Mercato? Voglio fare una bella Fiorentina”

Tutto pronto per la sfida di Coppa Italia, valevole per i quarti di finale, tra Inter e Fiorentina.

Il patron della compagine viola, Rocco Commisso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara delle 20:45 contro la formazione guidata da Antonio Conte, facendo il punto della situazione sulla sessione invernale di mercato: “Vedremo cosa succederà nelle prossime ore sul fronte del mercato, i direttori stanno lavorando, io non so niente. Aspettiamo a parlare. Cosa prometto ai tifosi? Prometto che se mi daranno il tempo che ho richiesto cercherò di fare una bella Fiorentina. Se mi piace Kouame? Mi piacciono tutti i nomi che si stanno facendo“.

Questa sera di fronte ai toscani ci saranno i nerazzurri, reduci da due pareggi consecutivi in campionato: “Speriamo di fare una grande gara. Contro le grandi facciamo sempre grandi partite, l’Inter è una grandissima. Poi voglio fare i complimenti alla Primavera per la vittoria di oggi, sono molto contento e li ho seguiti dalla tv. Speriamo di fare lo stesso stasera“.

Infine Commisso elogia il nuovo tecnico Beppe Iachini, vero protagonista della risalita dei viola: “Il mister ci ha aiutato a far ritrovare la Fiorentina che vogliamo vedere. Abbiamo fatto 11 punti in 5 partite. Siamo stati sfortunati con l’arbitraggio e anche con il gol preso alla fine a Bologna“.