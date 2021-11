Coppa Italia Serie C, mercoledì Palermo-Catanzaro: il programma completo degli ottavi

Mercoledì 3 novembre torna in campo la Coppa Italia Serie C con gli ottavi di finale. Il Palermo in campo alle 14:30 contro il Catanzaro, alle 20:30 derby pugliese tra Foggia e Fidelis Andria

⚽️

Torna in campo la Coppa Italia Serie C con gli ottavi di finale, in programma nella giornata di mercoledì 3 novembre.

Il Palermo di Giacomo Filippi, dopo il pareggio casalingo contro l'Avellino in campionato, si prepara alla sfida contro il Catanzaro, in programma alle 14:30 allo stadio "Nicola Ceravolo". I rosanero hanno passato il turno superando il Monopoli per 2-1, mentre i giallorossi hanno vinto di misura contro il Catania. Stessi punti in campionato per le due compagini, appaiate a quota 20 in classifica: la squadra allenata dal tecnico Antonio Calabro è reduce da due sconfitte consecutive contro Bari e Monopoli, i rosanero invece hanno aperto una striscia di risultati positivi che dura da tre partite. La sfida tra i giallorossi e il Palermo è già andata in scena in campionato, terminata con un pareggio a reti bianche.

Altra gara è il derby pugliese tra Foggia e Fidelis Andria. La squadra di Zdenek Zeman nel corso del torneo hanno eliminato Paganese e ACR Messina, mentre i biancoazzurri hanno superato due squadre blasonate come Bari e Virtus Francavilla. Percorso profondamente diverso nel girone C per le due squadre, Il Foggia si trova attualmente in zona playoff con 18 punti, frutto di quattro vittorie e sei pareggi. Andria che invece occupa il penultimo posto, davanti solamente alla Vibonese, con appena due vittorie e tre pareggi.

Di seguito il programma completo degli ottavi di finale:

Ore 14:30 Albinoleffe-Trento

Catanzaro-Palermo

Ore 15:00 AnconaMatelica-Viterbese

Modena-Piacenza

Padova-Virtus Entella

Ore 17:00 Sudtirol-JuventusU23

Ore 20:30 Foggia-Fidelis Andria

Teramo-Pescara