Coppa Italia Serie C: l’Andria batte il Foggia, il Teramo prevale sul Pescara

I risultati finali delle sfide in programma questa sera valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Torna la Coppa Italia di Serie C che vede otto squadre di Lega Pro rimaste ancora in corsa per l'ambito trofeo. La vincitrice del trofeo avrà il diritto di approdare direttamente al terzo turno dei playoff promozione, saltando i primi due turni. Nel pomeriggio il Palermo guidato dal tecnico Giacomo Filippi è uscito sconfitto dal match del "Nicola Ceravolo" contro il Catanzaro, con i giallorossi che hanno staccato il pass per i quarti di finale della nota competizione grazie al gol siglato al 24' della ripresa dall'ex rosanero, Davis Curiale.

Nei match serali, a sorpresa la Fidelis Andria ha sconfitto il Foggia di Zeman per tre a due. Ai rossoneri non è bastata la doppietta personale di Garofalo per approdare al turno successivo. Ospiti sugli scudi con i gol di Bubas e la doppietta di Di Piazza. Il Teramo ha invece sconfitto per uno a zero il Pescara grazie alla realizzazione di Viero.

DI SEGUITO, TABELLONE COMPLETO E RISULTATI DEI MATCH DI COPPA ITALIA - SERIE C

Catanzaro-PALERMO 1-0

Albinoleffe -Trento 3-2

Padova-Entella 2-1

Modena-Piacenza 4-5(d.c.r.)

Ancona Matelica-Viterbese 0-1

Sudtirol-Juventus U23 2-1

Teramo-Pescara 1-0

Foggia-Fidelis Andria 2-3