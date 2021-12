Coppa Italia, programma sedicesimi: alle 15 apre Venezia-Ternana. Alle 21 il Genoa

Di seguito il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia con le rispettive possibili avversarie degli ottavi di finale. Il quadro

Mediagol (dr) ⚽️

La Coppa Italia sta per ricominciare con il terzo turno eliminatorio, ovvero i sedicesimi di finale. Ad aprire il programma questo martedì, 14 dicembre 2021 alle 15.00 sarà il match Venezia-Ternana, mentre giovedì 16 dicembre Sampdoria-Torino chiuderà il tabellone, alle ore 21.00. A partire direttamente dagli ottavi di finale della competizione, che si disputeranno a febbraio 2022, saranno le prime otto classificate della scorsa stagione di Serie A, ovvero: Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo.

La Ternana di Cristiano Lucarelli ad agosto ha eliminato il Bologna in una partita spettacolare terminata 4-5 e, dopo aver risalito la china in classifica in Serie B, è pronta a sfidare il Venezia che ha eliminato in estate il Frosinone dal torneo ed ha recentemente arrestato la corsa della Juventus in campionato. La vincente di questa sfida affronterà l'Atalanta di Gasperini.

L'Udinese, vittoriosa contro l'Ascoli nel precedente turno di Coppa Italia, ha recentemente sfiorato il successo casalingo contro l'ex capolista Milan in campionato, ed affronterà alle 18.00 il Crotone che ha eliminato il Brescia. Attualmente in Serie B è la squadra di Pippo Inzaghi che sorride, mentre i calabresi stanno cercando di recuperare terreno. La vincitrice viaggerà all'Olimpico di Roma per sfidare la Lazio agli ottavi di finale.

Infine, l'ultima gara in programma questo martedì sarà Genoa-Salernitana. I liguri affannano in campionato e rischiano fortemente la retrocessione, esattamente come i campani. Precedentemente i rossoblù avevano eliminato il Perugia mentre i granata hanno superato la Reggina. La squadra vincitrice dovrà preparare una trasferta impegnativa a "San Siro" contro il Milan.

Di seguito il programma completo della Coppa Italia in questi tre giorni infrasettimanali:

martedì 14 dicembre ore 15.00: Venezia-Ternana

martedì 14 dicembre ore 18.00: Udinese-Crotone

martedì 14 dicembre ore 21.00: Genoa-Salernitana

mercoledì 15 dicembre ore 15.00: HellasVerona-Empoli

mercoledì 15 dicembre ore 18.00: Cagliari-Cittadella

mercoledì 15 dicembre ore 21.00: Fiorentina-Benevento

giovedì 16 dicembre ore 18.00: Spezia-Lecce

giovedì 16 dicembre ore 21.00: Sampdoria-Torino