Coppa Italia, i match dei 32esimi: da Bari-Parma al Palermo, il programma odierno

Alle ore 18:00, invece, Bari e Parma si affronteranno allo Stadio "San Nicola". Un vero e proprio banco di prova importante per la squadra di Fabio Pecchia che, dopo un buon pre-campionato, ha l'obiettivo dichiarato di tornare in Serie A. Tre vittorie contro Sassuolo, Elche e Bochum, un pareggio contro la Fiorentina: questo il bilancio delle amichevoli disputate tra luglio e agosto. Dopo la scelta da parte di Gianluigi Buffon di appendere i guantoni al chiodo, sarà Chichizola a difendere i pali gialloblù già in occasione della sfida contro i pugliesi che, dopo la promozione sfumata in extremis nella finale playoff contro il Cagliari, si affideranno certamente a Menez e Nasti in attacco con il rebus Cheddira. Il marocchino, che sembra ad un passo dal trasferimento al Frosinone, scenderà in campo? In caso di forfait potrebbe trovare spazio Morachioli.

Chi scenderanno in campo alle ore 21:00, allo Stadio "Bentegodi", sono Verona ed Ascoli. I padroni di casa sono reduci dalle sconfitte rimediate contro l'Heidenheim per 3-2 e il Bastia per 3-1. Nel pre-campionato anche la vittoria per 3-0 contro la Virtus Verona. Dopo i test contro Atletico Ascoli e Tolentino, invece, la squadra di Viali è stata battuta per 2-1 dalla Recanatese, formazione che milita nel Girone B di Serie C. Sono 24 i precedenti ufficiali al "Bentegodi" tra le due compagini: dieci in A, undici in Serie B e 3 in Coppa Italia. Sedici i successi ottenuti dai veneti, con quattro pareggi e quattro vittorie dei marchigiani.

Infine, alle ore 21:15, all'Unipol Domus, una tra le sfide più interessanti: il derby delle isola tra Cagliari e Palermo. La vincente affronterà l'Udinese ai sedicesimi di finale. Cinque i precedenti in Coppa Italia fra le due compagini; precedenti che sorridono alla squadra di Claudio Ranieri, che sono al momento imbattuti avendo conquistato quattro successi ed un pareggio. L'ultimo confronto risale alla stagione 2018/2019, al 3° turno: in quell'occasione decise la gara Pavoletti con una doppietta, mentre a nulla è servito il gol di Nestorovski.

DOVE VEDERE I MATCH — Le partite di Coppa Italia si potranno seguire tutti in chiaro sui canali Mediaset, che ha acquisito i diritti del torneo per il triennio 2021-2024. Le sfide Empoli-Cittadella e Verona-Ascoli verranno trasmesse da 20 Mediaset (canale 20 del digitale terrestre), mentre Bari-Parma su Italia Uno, così come Cagliari-Palermo alle ore 21:15.