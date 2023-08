Cagliari, il ds Bonato su Prati: “Qui piazza per crescere, nei prossimi giorni…”

“Prati? Si sa che è un ragazzo che si è messo in evidenza lo scorso campionato, è italiano e giovane. Per questo tante società si sono avvicinate a lui, tra cui noi e il Palermo. Nei prossimi giorni capiremo la decisione finale del ragazzo. Il nostro è stato un mercato mirato a non smantellare la squadra della promozione e di integrarlo. Abbiamo avuto qualche infortunio grave e abbiamo dovuto rimodulare le nostre strategie. Completeremo la rosa in queste settimane. Ranieri? Sicuramente il mister è quello che trascina, ha l’entusiasmo di un bambino ed è il nostro leader. Sarà un campionato difficile, lo sappiamo, per questo dobbiamo cercare di mostrare carattere e valori. Il Mister conosce benissimo il campionato e abbiamo concordato insieme le strategie di mercato. Colombo? Sicuramente come Prati sono profili giovani che possono trovare in Cagliari la piazza per crescere, nei prossimi giorni speriamo in notizie positive”.