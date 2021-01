Palmeiras-River Plate, Mina Bonino crede alla “remuntada”: la promessa della compagna di Valverde

La strana promessa della giornalista argentina Mina Bonino.

L’argentina è la compagna del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, con cui ha anche un figlio. La donna, tifosissima del River Plate, attende con trepidazione la sfida che i Millionarios affronteranno questa sera (01.30 in Italia) contro il Palmeiras. La gara è valida per la semifinale di ritorno della Copa Libertadores, la trasferta sul campo dei brasiliani non sarà di certo una passeggiata dato che all’andata i verdeoro si imposero con un secco 3-0. A questo punto ecco la scommessa proposta dalla Bonino: “Se questa sera il River vincerà, darò subito a Benicio un fratellino e lo chiamerò Bautista Napoleón (in omaggio al tecnico Gallardo)”.

La giornalista conta circa 70.000 followers su twitter che hanno chiaramente interagito dopo un messaggio di tale portata, sarà rimasto a bocca aperta il buon Valverde che adesso dovrà attendere l’esito della gara per capire cosa succederà davvero.