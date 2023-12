Como-Palermo, Verdi: “Pari giusto, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà”

"Rigore? È un gioco psicologico tra me e il portiere". Così Simone Verdi, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia". L'autore della rete del definitivo 3-3 messa a segno dal dischetto dopo il rigore concesso dal direttore di gara a seguito della clamorosa topica di Ivan Marconi, espulso, ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Cesc Fabregas in occasione della gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. "All’inizio volevo tirarlo come il Modena, ma era un rigore pesante, quindi ho pensato di aspettarlo. Il risultato è giusto, nel primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà. Il pari ci fa pensare in positivo per martedì. Il gruppo è unito che va tutto nella stessa direzione", ha concluso.