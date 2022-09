Calciomercato Como, Masiello al SüdTirol: si vira sull’ex Cagliari Ceppitelli

Nonostante la sessione estiva della campagna trasferimenti sia chiusa dalle ore 20.00 dell'1 settembre scorso, il calciomercato prosegue con un occhio alle liste degli svincolati d'eccellenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nei giorni scorsi il Como aveva messo nel mirino due difensori centrali d'esperienza come Andrea Masiello e Luca Ceppitelli per migliorare ulteriormente il pacchetto arretrato e permettere dunque un possibile passaggio della retroguardia a tre, facilitando dunque l'inserimento della stella Cesc Fabregas in mezzo al campo. Con l'ex Genoa ormai ufficialmente approdato SudTirol, il Como dovrà decidere se virare e puntare tutto sull'ex CagliariCeppitelli o eventualmente andare a caccia di altri svincolati per completare il roster.