Serie B, 28ª giornata: pareggio tra Pisa e Palermo, come cambia la classifica

Quarto pareggio di fila per il Palermo di Eugenio Corini. I rosanero, dopo essere andati in vantaggio con Di Mariano nel primo tempo, hanno subito il pareggio con il gran gol di Sibilli. Una prestazione gagliarda e ordinata da parte del Palermo che avrebbe, probabilmente, meritato qualcosa in più dal punto di vista dei punti portati a casa. Pesa ai fini del risultato il quarto errore dal dischetto in campionato di Matteo Brunori. Ecco, di seguito, il programma della ventottesima giornata di Serie B e la classifica aggiornata.