Serie B, formazioni ufficiali: Monza in campo per i playoff, Pordenone-Pisa…

Le formazioni ufficiali dei match validi per la ventottesima giornata del campionato di Serie B

La Serie B torna in campo, con gli anticipi delle 14:00 della 28a giornata. Il Cittadella affronta il Monza al Tombolato dopo il pari contro la Spal. Il Pisa affronterà il Pordenone ha l'opportunità di riportarsi in zona promozione diretta. Il Parma in campo contro la Reggina, dopo il pareggio contro il Monza. Chiude Como-Spal al medesimo orario.