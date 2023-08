Cittadella, il dg Marchetti: “Kornvig è di prospettiva. Virtus Verona? Risultato…”

"Virtus Verona? E' stata una buona partita di allenamento: il risultato non lo guardo in questo momento, mi soffermo sui concetti generali, la crescita fisica della squadra. Stiamo lavorando tanto e non possiamo quindi essere brillanti però abbiamo cercato di mettere in pratica le cose studiate durante gli allenamenti. Stiamo crescendo piano piano. Kornvig? É un giocatore di prospettiva, forte fisicamente che sa fare bene entrambe le fasi di gioco: deve entrare nei nostri meccanismi, ma credo molto nelle sue qualità, e crescerà di partita in partita. Cassano? Vedremo se riusciremo a chiudere, ma è un prospetto che mi piace tanto: può giocare in più ruoli sul fronte offensivo, sa fare il trequartista e la seconda punta".