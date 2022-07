Cittadella, Benedetti: “Prossima Serie B sulla carta la più competitiva di sempre”

"Non posso che ringraziare società e direttore per avermi dato l’opportunità di rimanere così a lungo in questa squadra. Tecnicamente io non ho rinnovato il contratto, perché il Cittadella aveva un’opzione per prolungarlo automaticamente e l’ha esercitata. So che al mio procuratore qualche offerta è arrivata e nel mercato non si sa mai cosa può succedere: non so se chi mi cercava si farà avanti ancora con Marchetti, ma io qui sto sicuramente bene. Mi sento a casa, i miei figli sono nati qui. La prossima serie B? Sarà un campionato molto difficile, perché ci sono squadre scese dalla A come Genoa, Venezia e Cagliari pronte a tornare su subito. Sulla carta è la B più competitiva di sempre, ma poi sappiamo che la carta non sempre trova riscontro in campo. Embalo e Asencio? Sono convinto che questa per loro possa essere la piazza giusta per rilanciarsi"