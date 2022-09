Calciomercato Cittadella, ufficiale Embalo: l’ex Palermo torna in Italia

L'ex Palermo Carlos Embalo torna in Serie B per vestire la maglia del Cittadella

Il club granata ha ufficializzato l'ingaggio del jolly d'attacco Carlos Embalo. L'Attaccante si accasa con il Cittadella squadra che milita nel campionato di Serie B. Nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la sua carriera in Portogallo nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nell’estate del 2013 grazie al Palermo dell'allora patron Maurizio Zamparini, club con il quale collezionerà 32 presenze, nelle sei stagioni totali vissute in rosanero. Nel mezzo le parentesi con le maglie di Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Nelle ultime due stagioni l'ex jolly offensivo del club d viale del Fante ha giocato con la formazione dell’Eupen club che milita bella massima divisione del campionato belga.