UEFA, riunione con le 55 federazioni per riprogrammazione partite: il comunicato ufficiale

Il piano per far ripartire il calcio.

L’emergenza Coronavirus ha costretto la maggior parte delle leghe del mondo ad interrompere tutte le competizioni, per non mettere a rischio la salute dei calciatori ed evitare la diffusione del contagio. Una decisione che ha coinvolto anche la UEFA e la FIFA, che dopo un lungo periodo di riflessione ha scelto di sospendere la Champions League, l’Europa League e di rinviare l’Europeo al 2021.

UEFA, vicepres. Uva: “Ogni Lega deciderà nuovi calendari. Noi uniti e compatti, non come l’Unione Europea”

In attesa che il COVID-19 venga definitivamente debellato, i rappresentanti dei vari organi calcistici stanno continuando a riunirsi per stabilire in quali modalità terminare la stagione calcistica attuale. Per tale ragione nella giornata odierna la UEFA ha pubblicato una nota con cui annunciava una riunione a cui saranno convocati i segretari delle 55 federazioni affiliate per riprogrammare i calendari. Questo il comunicato ufficiale: “La UEFA ha invitato i segretari generali delle 55 federazioni affiliate in videoconferenza mercoledì 1 aprile alle 12. L’ordine del giorno prevede un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e il vaglio delle potenziali opzioni per quanto riguarda la riprogrammazione delle partite. Il vertice esaminerà anche gli sviluppi in tutte le competizioni UEFA per club e per nazionali e valuterà i progressi a livello FIFA ed europeo in ambiti quali i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimenti“.