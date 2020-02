Tottenham-Lipsia, l’amarezza di Mourinho: “Orgoglioso dei miei ragazzi, gli infortuni ci hanno decimati”

Il Tottenham cede 1-0 in casa al Lipsia e vede allontanarsi i quarti di finale di Champions League.

Gli Spurs si sono presentati alla gara di questa sera senza diverse pedine importanti, su tutti hanno pesato come un macigno le assenze di Son e Kane. Il manager del club londinese, Josè Mourinho, ai microfoni di Sky Sports, ha commentato il match contro i tedeschi difendendo i suoi giocatori e ammettendo che le tante assenze stanno penalizzando e penalizzeranno la squadra nel corso dell’ultima parte di stagione.

“Abbiamo visto il vero Tottenham negli ultimi minuti? Per favore, andiamo. Cerchiamo di essere onesti con i ragazzi e dire che hanno fatto tutto quello che potevano. Sapete quanti allenamenti ha fatto Lamela prima di giocare? Ve lo dico io, zero. Dall’infortunio si è presentato direttamente in campo, possiamo dire che ha recuperato in campo. Questa è la nostra squadra, potete vederla. È un gruppo fantastico con dei ragazzi straordinari che danno tutto, dall’altro lato però abbiamo dei problemi seri in questo momento. Il Lipsia aveva la possibilità di cambiare in avanti in caso di necessità, noi no. Questa è la nostra situazione , dobbiamo lottare con pistole senza proiettili. Se avessimo segnato prima di loro la partita sarebbe stata diversa, abbiamo creato delle occasioni e fatto di tutto. Ringrazio i tifosi per il supporto, non sono preoccupato per il risultato che potrà essere ribaltato ma che avremo i nostri giocatori contati in vista delle prossime partite. Sono comunque orgoglioso di loro, abbiamo troppi problemi purtroppo e abbiamo da giocare sia la Premier League che l’FA Cup”.