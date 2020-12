Shakhtar Donetsk-Real Madrid, Zidane: “Viviamo un momento complicato. Dimissioni? Rispondo così”

Il Real Madrid cede 2-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk e adesso si dovrà giocare il tutto per tutto nell’ultima gara.

Champions League: cade il Real contro lo Shakhtar, nel gruppo B regna l’incertezza e l’Inter ci crede

I blancos stanno attraversando un momento davvero negativo sia in Europa che in campionato, sotto i riflettori c’è Zinedine Zidane che rischia il posto dopo l’ennesimo passo falso. Il tecnico delle Merengues, in conferenza stampa nel post gara, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.