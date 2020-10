Shakhtar Donetsk-Inter, Conte: “Serve lavorare sulla mentalità della squadra. LuLa? Rispondo così”

L’Inter all’esame Shakhtar Donetsk nella seconda uscita in Champions League.

I nerazzurri nella serata di martedì 27 ottobre affronteranno in Ucraina la compagine guidata da Luis Castro nella gara valida per la seconda giornata della competizione internazionale. Gli uomini guidati da Antonio Conte hanno bisogno di trovare i tre punti dopo il passo falso dell’esordio europeo quando hanno portato a casa solo un punto nella sfida contro il Borussia Monchengladbach. Il tecnico pugliese dell’Inter ha incoraggiato i suoi in vista della gara di domani, rilasciando le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa.

“L’Inter sta riprendendo una dimensione sempre più importante in ambito internazionale, anche grazie al cammino in Europa League della scorsa stagione. Dobbiamo continuare a lavorare sulla mentalità, sulla difesa in avanti e sulla cattiveria. A volte ci riusciamo, altre meno. Ad agosto siamo stati perfetti in entrambe le fasi, sarà importante fare di nuovo una gara molto attenta. Loro sono forti, gran parte sono brasiliani molto tecnici e veloci. Servirà grande attenzione, non hanno vinto a Madrid per caso e con quel successo hanno equilibrato il girone. Adesso sta a noi. Lukaku-Lautaro Martinez? Hanno fatto miglioramenti incredibili e potranno diventare ancora più importanti per la squadra. Per paragonarli con altri a livello europeo, però, serve vincere”.