Rennes-Siviglia, Lopetegui: “Che emozione la Champions League. Infortuni e Turnover forzato? Rispondo così”

Parla Julen Lopetegui.

L’allenatore del Siviglia, ex tecnico di Real Madrid e selezionatore della Spagna, intervenuto in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione della squadra andalusa, alla vigilia della gara di Champions League contro il Rennes.

“La Champions League da un’emozione unica e quando suona la sua musica, tutti devono essere preparati e con le orecchie rigide. Lo stesso fanno gli avversari di turno. Nonostante le cose non siano andate come si aspettavano, il Rennes una delle migliori squadre della Ligue1 della scorsa stagione. Non vediamo l’ora di scendere in campo e mostrare il nostro valore, sfoggiando una buona prestazione, contro un avversario che ci chiederà di dare tanto in campo”.

RISULTATI ALTALENANTI – “Pensiamo partita dopo partita, perché giochiamo ogni tre giorni in un contesto abbastanza particolare dettato dal Covid-19. Il campionato del Rennes? Questa è la Champions League ed è un contesto a sé. Dobbiamo soltanto guardare avanti. Se guardiamo indietro è per migliorare quello che facciamo”.

GLI INFORTUNI ED IL TURNOVER FORZATO – : “Al Rennes sono rientrati parecchi calciatori e quindi sono nel pieno delle disponibilità. Non abbiamo tralasciato nessun che era in condizioni, chi non lo era non è stato convocato per scelta. In campo andrà l’undici migliore disponibile, anche se le scelte sono abbastanza difficili. Contro il Real Madrid abbiamo perso Munir e Jesús Navas, anche se spero che quest’ultimo sia per un periodo breve. È lo scenario di ogni squadra di quest’anno e non è facile gestirlo. Lo facciamo pensando al bene di tutti. Il turnover in ogni squadra è un obbligo, a discapito delle scelte tecniche mirate. E non li chiamerei rotazioni ma gestione delle risorse” – queste le parole del tecnico andaluso.