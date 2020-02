Real Madrid-Manchester City, Kroos: “Guardiola? Orgoglioso di aver giocato per lui. Avrei potuto…”

Il Real Madrid si prepara alla delicata sfida al Santiago Bernabeu contro il Manchester City, in programma domani alle 21:00.

Il centrocampista dei blancos, Toni Kroos, si è espresso alla vigilia della sfida contro i citizens, valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Il mediano tedesco si è soffermato, durante un’intervista rilasciata al portale web The Athletic, sul rapporto fraterno con Pep Guardiola, suo tecnico ai tempi del Bayern Monaco: “Se oggi chiedete ai giocatori del Bayern, vi diranno che lui è il miglior allenatore mai avuto. Sono orgoglioso di aver giocato per lui una stagione. Avrei potuto rinnovare il contratto con il Bayern Monaco. Pep voleva che firmassi un quinquennale. Dopo che è andato al City ci siamo sempre comunque sentiti. Siamo in contatto anche ora. Non mi dimenticherò mai quello che mi ha insegnato”.

Champions League, le designazioni arbutrali di Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City

Chiosa finale su Zinedine Zidane, attuale coach dei merengues: “Ha un’autorità naturale, lo spogliatoio lo rispetta”.

VIDEO Real Madrid, Zidane: “City fuori dalle Coppe? Resta una squadra fortissima”