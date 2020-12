Real Madrid-Borussia Monchengladbach, Zidane: “Non sarò il Ferguson dei blancos, ho un solo obiettivo”

Il Real Madrid supera 2-0 il Borussia Monchengladbach e accede da prima del girone agli ottavi di Champions League.

Real Madrid-Borussia Monchengladbach, Zidane: “Biscotto? C’è solo una cosa che vorrei dire”

I blancos hanno vinto e convinto nella sfida disputata contro i tedeschi a tal punto che il risultato gli sta davvero stretto, un 4-0 sarebbe stato probabilmente più legittimo. Respira aria nuova Zinedine Zidane che da possibile esonero adesso ha parlato di una sua possibile permanenza di lunga durata.

VIDEO Inter-Shakhtar, nerazzurri fuori dalla Champions League: Conte non digerisce l’eliminazione, l’obiettivo scudetto…

“Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid, questo è certo. Voglio godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso. Sono molto felice adesso di esserci anche nei momenti più difficili. Sono questi i momenti che ti regala spesso la vita. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po”.

CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO PAOLO ROSSI: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNI