PSG-Istanbul Basaksehir, ufficiale: si giocherà domani alle 18:55, cambia la classe arbitrale

La partita tra PSG e Istanbul Basaksehir si giocherà domani alle 18:55.

Dopo essere stata sospesa al 13° minuto per il riprovevole episodio di razzismo verificatosi ai danni di Webo, il match tra PSG e Istanbul Basaksehir, si rigiocherà domani alle 18,55. A confermarlo è il club francese tramite un tweet in cui, i transalpini, tengono inoltre a prendere le distanze per quanto accaduto questa sera al “Parco dei Principi”.

“Tutte le forme di razzismo vanno contro i valori del Paris Saint-Germain, del suo presidente, del suo staff e dei suoi giocatori”.